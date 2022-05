”Não é sobre os bens, mas sobre nossa casa ter sido arrombada e invadida” dispara Carlinhos

Humorista teve apartamento invadido em Maceió e investigações já começam a se desenrolar

Carlinhos Maia volta a bater na tecla de que não é pelos seus bens de consumo que está colocando para frente a investigação da invasão e roubo no seu apartamento em Maceió. O humorista se sentiu invadido e sem segurança diante do roubo que aconteceu nesse final de semana.

“Recebi ligação do governador, o delegado já está lá desde de ontem ouvindo as pessoas!!! Estou grato pelo acolhimento do meu estado. Com fé em Deus tudo será descoberto. Mas uma vez não é sobre os bens, mas sobre nossa casa ter sido arrombada, invadida, nosso lar”, escreveu o humorista.

Vale lembrar que os ladrões levaram cerca de R$5 milhões em jóias e eletrônicos, principalmente os relógios Rolex de Carlinhos. Para índice de conhecimento o modelo Submariner da marca custa 6.400 euros, aproximadamente R$32.400 na cotação atual. Socorro?