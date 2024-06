Carla Zambelli vira chacota ao se confundir: “Não quer o bebê? Entrega para aborto”

Se perdeu no personagem? Aloca! Carla Zambelli foi duramente criticada no Twitter após discursar na Câmara a favor do projeto de lei que equipara o aborto acima da 22ª semana de gestação ao crime de homicídio. Acontece que a parlamentar se confundiu e acabou comendo bola sendo rapidamente corrigida.

Zambelli afirmava que a mulher não poderia “matar o bebê antes de tirar da barriga”.

“Não quer o bebê? Entrega para o aborto. Agora, vocês não podem deturpar tanto a matéria a ponto de chamar a gente de homicida, praticamente. Não quer o bebê? Entrega para o aborto. Entrega para adoção, desculpe. Duas vezes eu errei.”