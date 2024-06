Cariúcha sobre não ter feito a cirurgia antes: “pobre não pode parar”

Meus amores, a Cariúcha fez sua primeira aparição pública depois da sua cirurgia de retirada de miomas na tarde deste domingo (30). No programa “Domingo Legal”, ela revelou alguns detalhes da cirurgia à qual foi submetida recentemente para o apresentador Celso Portiolli.

No dia 21 de junho, ela passou por uma intervenção cirúrgica de emergência para retirada de 17 miomas do útero e recebeu alta hospitalar três dias depois, no dia 24 de junho.

A apresentadora ressaltou que fazia tratamentos preventivos, com acompanhamento médico, e tinha a intenção de realizar a cirurgia de forma planejada. Mas com sua participação em A Fazenda, no Fofocalizando e em shows, ela foi adiantando a operação e pretendia realizar a intervenção somente em dezembro deste ano.

“Como eu era autônoma, não podia parar. A gente que é pobre, autônoma, não tem como parar. Ou para, ou não come. Só que não deu, veio a emergência”, destacou. Cariúcha ainda afirmou, sobre a operação: “Não tirei o útero. Posso [ser mãe]. Vai ser mais difícil”.