Cariucha se emociona ao falar sobre cirurgia: “Eu vivo de milagres”

Cariucha contou detalhes sobre o fato que preocupou seus fãs, uma hemorragia. A apresentadora do ‘Fofocalizando’, do SBT, revelou que foi diagnosticada com 17 miomas no útero e teve que fazer o procedimento de retirada.

Nesta segunda-feira, 24, a apresentadora do programa Fofocalizando, do SBT, mandou um vídeo para os colegas de trabalho e se emocionou ao falar sobre sua recuperação. “Hoje eu saí da semi-UTI, tô viva, graças a Deus, tirei os miomas e em breve eu tô aí, mas continuem orando por mim”, pediu ela.

Em seguida, Cariucha fez um agradecimento. “Gostaria muito de agradecer o carinho dos meus fãs, do pessoal do Fofocalizando, do SBT, queria mandar um beijo para os meus colegas de trabalho […] muita saudade de vocês, em breve vou estar aí”, acrescentou ela.

Depois, ela também falou sobre uma conversa que teve com a sua mãe. “Eu falei para ela hoje que eu vivo de milagres, Deus tem um propósito na minha vida. A resposta é que eu vivo de milagres. Em breve eu estou aí”, finalizou.