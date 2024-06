Cariucha passa por cirurgia às pressas por conta de hemorragia

Cariucha preocupou os seus fãs por causa do seu estado de saúde após ser socorrida pelo seu assessor em um episódio de hemorragia. A apresentadora do Fofocalizando passou mal em casa em um episódio de hemorragia abdominal. As informações são de Fábia Oliveira.

Irinaldo Oliver, seu assessor, que reside no mesmo condomínio, no Morumbi, em São Paulo, foi quem a socorreu.

Ela foi levada ao Hospital São Luiz, onde médicos constataram a gravidade da situação e optaram por uma cirurgia de emergência ainda na madrugada de sexta-feira (21/6). O procedimento foi concluído no início da manhã.