Cariucha “mata” Ney Matogrosso no Ratinho: “Que Deus o tenha em bom lugar”

Abafa! Cariucha cometeu a gafe de “matar” Ney Matogrosso no programa do Ratinho, no SBT. A apresentadora comenta a apresentação de uma participante do quadro ‘Dez ou Mil’ e disse que Ney ficaria feliz com a apresentação de onde estivesse.

“Que linda homenagem para o Ney Matogrosso, ele vai ficar muito feliz. Que Deus o tenha em bom lugar”, disse ela.

Igor interrompeu a fala dela e disparou: “Ele tá vivo!”. Ratinho ainda completou: “Você matou o Ney Matogrosso, Cariucha vai ser presa!”, finalizou.

“Perdão, perdão… Desculpa, meu amor, você é um ícone, você é uma lenda”, ressaltou ela, como um recado para o artista.