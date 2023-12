Cariucha chama Gretchen de dinossauro e diz que não depende de homem para sobreviver

No último final de semana a treta entre as duas ficou ainda mais quente com a troca de alfinetadas

Cariucha não deixou barato e partiu para cima de Gretchen dizendo que não depende de homem, revelando que tem inteligência emocional. A treta das duas ficou ainda mais acalorada neste final de semana e a funkeira não deixou nada para trás. “Vi um vídeo da dinossauro me respondendo e dizendo que quem casa uma vez é frustrada. Fofinha, eu me amo, eu não sou igual você dependente emocional de macho que casa mais de 15 vezes”, disse. Ela ainda completou: “Não preciso de autoafirmação de ter um macho do lado para me sentir a boa, eu me amo, sou a boa sem macho, tá com tempo né? Vai arrumar essa sua cara”, finalizou.