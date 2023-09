Carina Liberato deixa equipe de Anitta e cantora elogia; “Gratidão eterna”

Anitta comentou a publicação de Carina no Instagram em um longo texto onde ela relembra toda sua trajetória de sucesso e luta no mundo do trabalho

Para Anitta compreender e elogiar o caminho de Carina Liberato que trabalhou durante 8 anos seguidos para a cantora, nós sabemos que ela fez um trabalho fenomenal. Carina segue novos rumos e não deixou de publicar um longo texto sobre sua jornada nas redes sociais, agradecendo a todos os envolvidos em sua caminhada. “Após mais de 8 anos, encerro aqui um ciclo muito importante da minha vida. Sou muito grata a cada um que cruzou meu caminho nesse período e de alguma maneira contribuiu para que eu me tornasse quem eu sou hoje. O meu muito obrigada a cada um que trabalhou comigo nesses anos (eu não poderia marcar tanta gente e ainda espalhados pelo mundo…rs), mas saibam que vocês me trouxeram até aqui de alguma forma. Entre erros e acertos, eu dei o meu melhor, o tempo todo…fiz coisas e fui a lugares que jamais imaginei, realizei sonhos…alguns meus e outros tantos de inúmeras pessoas que cruzaram o meu caminho. Em 2015 eu sai de SP com uma mala, literalmente…mas ela vinha recheada de muita coragem, vontade, perseverança, sonhos, medos e inseguranças…por ironia do destino essa mala rodou o mundo inteiro e foi ficando cada vez mais pesada, algumas coisas saíram dela e deram espaço a outras, umas boas, outras nem tanto. De lá pra cá muita coisa mudou…vivi intensamente esse período, o que me fez ganhar muitas coisas mas também perder outras tantas. Foi fácil? Não! Valeu a pena? Muito! Eu olho pra menina de 2015 e as vezes não a encontro, então por isso em 2023, chegou a hora de arrumar essa mala de novo…talvez esvaziar para poder enchê-lá mais uma vez e então dar início a outra viagem”, escreveu. Anitta aida comentou: “Gratidão eterna. Vai sempre arrasar em tudo que faz”, declarou.