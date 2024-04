Cariani toma a frente no processo de emagrecimento do Gordão da XJ

Genteeee, vocês lembram desse menino, o Fininho Bololo, que é conhecido como Gordão da XJ? Ele viralizou na web ano passado, após falar que estava mudando seus hábitos alimentares e praticando exercícios em busca de uma vida mais saudável.

Na parte da atividade física, quem está cuidando dos treinos dele é o atleta e empresário Renato Cariani. E o bichinho sofreu no treino, mas tá focadíssimo, tá amores?

No final do ano passado, o influenciador disse em seus stories que foi alertado por médico de todas as complicações que ele teria se não mudar o seu estilo de vida o mais rápido possível. E também fez um último apelo a todos: ao invés de julgá-lo, tentem apoiar, pois essa luta é muito difícil, e não se resolve da noite para o dia.

Veja abaixo o vídeo: