Cara Delevingne revela participação em seminário de masturbação: “Achava que eu era descolada”

Atriz é uma das musas da série documental ‘Planet Sex’ e foi a fundo para pesquisar detalhes sobre a sexualidade em diferentes lugares

Cara Delevingne está na boca do povo já faz algum tempo depois de fazer aparições pra lá de estranhas. Agora que tudo parece estar no eixo, a atriz revelou que fez seu projeto de pesquisa a fundo para a série documental ‘Planet Sex’. A loira contou que participou de um seminário de masturbação para o papel.

“Entrei no seminário de masturbação pensando que seria uma sala de aula e eu teria um bloco de notas, e em vez disso tinha um tapete de ginástica de couro rosa no chão, com seis pessoas dizendo: ‘Bem, tire sua calcinha. Aqui está o lubrificante’. Eu não sabia que era uma puritana até isso. Eu achava que era uma garota descolada, jovem, legal, que topava qualquer coisa, mas eu fiquei tipo: ‘Desculpe, o quê? Desculpe, não, absolutamente não, eu não vou fazer isso.’ Mas eu meio que fiz tudo que me senti confortável em fazer”, contou.

A declaração doi dada no Mipcom, em Cannes. “Eu perguntava tipo: ‘O que estamos fazendo hoje?’ Porque todo dia era completamente diferente. Estou acostumada a ser um camaleão, mas isso era um absurdo. Um dia você vai tirar seu sangue enquanto tem um orgasmo, no dia seguinte você vai a uma biblioteca de pornografia. Eu pensava: ‘Certo, ok, ponha minha cabeça de volta [depois de explodi-la].’”, disse.