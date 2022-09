Cara Delevingne é flagrada em estado assustador

Modelo foi vista em um aeroporto dos EUA descalça e desorientada

Meu Deus, o que é isso? Meu WhatsApp não para de pipocar notícias sobre o estado de Cara Delevingne. A modelo foi flagrada por fotógrafos em estado deplorável em um aeroporto dos EUA. A loira estava descalça e muito desorientada. Jesus!

De acordo com as más línguas, a família e os amigos estão planejando uma intervenção. Impossível não ver as imagens e lembrar de Grazi Massafera em ‘Verdades Secretas’.

Nos vídeos que circulam na internet, a modelo aparece bem nervosa andando de um lado para o outro e gesticulando bastante.