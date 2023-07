Cara Delevingne celebra um ano longe dos vícios: “Valendo a pena”

A modelo deu uma entrevista exclusiva para a revista Elle e não deixou de falar sobre sua relação com os vícios após as polêmicas tomarem conta do mundo das celebridades

A mais falada e sempre lembrada, Cara Delevingne deu o que falar em sua entrevista para a Revista Elle. A modelo contou detalhes sobre sua relação com o vício e as polêmicas que tomaram conta dos tablóides sobre sua carreira. Na entrevista ela conta que o momento não tem sido fácil. “Não tem sido fácil. Mas nunca houve nenhum momento no qual pensei, ‘isso não vale a pena’. Está valendo a pena cada segundo. Eu não sei o que seria preciso para desistir. Eu estou estável. Eu estou mais calma”, disse ela. Ela ainda completa: “Por um longo período a minha sensação era de estar me escondendo das pessoas que se interessavam por mim. Aí finalmente me senti livre, podendo ser eu mesma, integralmente”, desabafou.