Cara de Sapato processa Globo: Exige dinheiro e pedido de desculpas da emissora

Vish! Cara de Sapato está processando a Globo após confusões envolvendo a Globo. A ação do atleta tem a ver com a sua expulsão do reality por suposta importunação sexual com uma participante mexicana. O processo acontece diante de notícias que saíram sobre um possível envolvimento dele com Amanda Meireles,vencedora da edição que ele também participou.

De acordo com o F5, a Globo não comenta os casos judiciais que sai em seu nome e Cara de Sapato também não deu maiores declarações sobre o caso.

O lutador alega que ficou surpreso com as notícias de que ele poderia ter terminado o seu relacionamento com Amanda, sendo que eles nunca estiveram juntos. Os dois ficaram próximos dentro do programa, mas nunca foi confirmado um namoro. O atleta chegou a publicar um vídeo falando que não vivia um relacionamento com Amanda.

Na ação, ele pede uma indenização de R$50 mil por danos morais e uma retratação nos mesmos veículos que publicaram notícias sobre ele e Amanda.