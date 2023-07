Cara de Sapato fala sobre expulsão do BBB 23 após polêmica

O lutador disse que a expulsão do reality da Globo o fez amadurecer como ser humano e que ele teve contato com muitos ensinamentos

Todos nós sabemos que Cara de Sapato saiu do BBB de forma bem movimentada e turbulenta. Após a entrada da mexicana, Dania Mendez, o lutador foi tirado de dentro da casa com acusação de importunação sexual. Acontece que em entrevista à Revista Caras ele contou detalhes sobre tudo que aprendeu com a expulsão.

“Após o BBB, foram muitos ensinamentos. Para que eu vou esconder ou evitar falar sobre? Vou tirar algo de bom daquilo, foi uma experiência muito ruim, obviamente, mas procuro extrair toda a parte boa. Sinto que as críticas e reflexões me ajudaram a amadurecer. Esse é o meu aprendizado”, disse ele.

Sapato ainda completou: “Críticas mexem com qualquer ser humano. Ao mesmo tempo que tinham pessoas que davam carinho, suporte e amor na intenção de me fazer aprender, muitas outras pessoas só atacavam. Isso me fez questionar quem eu era. [O apoio do meu fã-clube] Foi determinante para que eu tivesse coragem para continuar”, pontuou.