Cara de Sapato conta como desenvolveu síndrome do pânico: “Perdi um amigo assassinado, vi ele lá”

Antônio contou detalhes sobre o que passou quando perdeu um amigo e desenvolveu as crises que acompanharam dentro da sua estadia no BBB 23

Se tem uma coisa que tem dado o que falar nas redes sociais são as crises de ansiedade de Cara de Sapato dentro do BBB 23. Antônio contou detalhes sobre como desenvolveu a crise, revelando que viu um amigo que foi assassinado morto, em entrevista ao canal ‘Combate’

“Eu perdi um amigo que também era lutador faixa-preta. Ele foi assassinado. Eu cheguei depois na cena e eu vi ele lá. E aquilo mexeu muito comigo. Foi mexendo com todo meu sistema fisiológico e com alguns estresses que eu já estava passando naquela época. Juntou tudo e virou essa bola de neve, se tornou uma síndrome do pânico”, contou o atleta.

O atleta conta com o apoio de Amanda para se acalmar dentro do reality. “Eu ficava só no quarto, não queria sair, ficava com medo e desanimado com a vida. Você pensa que vai morrer, que vai acontecer alguma coisa, mas é uma disfunção fisiológica, do corpo e do cérebro mesmo”, explicou.