Capa da Playboy realiza selfie erótica a 30 mil pés de altitude para tentar bater recorde

Ravena Hanniely, de 23 anos, capa da Playboy de junho da Dinamarca e eleita deusa das Olimpíadas, está a caminho de Paris, onde participará da abertura dos Jogos Olímpicos. Aproveitando a viajem, ela tenta estabelecer um novo recorde mundial fazendo uma selfie erótica a 30 mil pés de altitude durante um voo comercial entre São Paulo e Paris.



A modelo relata: “Eu sempre busquei o recorde de selfie erótica em maior altitude já registrada.” Ravena já havia tentado outras vezes bater esse recorde, mas acabou sendo interrompida pela comissária de bordo, perguntando pela sua demora no banheiro, deixando assim a modelo constrangida.



Mas relata que agora a coragem foi maior: “Dessa vez eu consegui o registro e estou muito feliz, agora quero bater o recorde.”



Ravena conta que sempre teve o sonho de estabelecer um recorde mundial, e viu nessa ideia uma oportunidade de conseguir realizar o feito.



Sobre o titilo de Musa das Olimpíades “ Me sinto honrada com todo o reconhecimento, eu não imaginava que receberia o título. Sempre gostei de esporte, faço exercícios regularmente e acho que finalmente estou vivendo o que antes já sonhei tantas vezes”, comenta ela ao ser eleita como musa das Olimpíadas na capa da Playboy do mês de junho.



Ravena, que recentemente passou por um episódio chato no aeroporto embarcando para Londres, diz que foi barrada por sua roupa muito fitness.” A aeromoça não queria deixar eu entrar no avião”. A modelo, que usava apenas um top e um short de academia, relata que foi bem constrangedor.