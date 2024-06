Capa da Playboy, Ravena Hanniely revela que recebeu proposta de $50,000 para vender seus óvulos em plataforma adulta

A influencer Ravena Hanniely, capa da edição de junho da Playboy Dinamarca, revelou que recebeu uma proposta inusitada: vender seus óvulos por $50 mil dólares. “Recebi uma oferta para vender meus óvulos porque, segundo o possível comprador, meu biotipo é o que ele considera perfeito”, contou.

Em prints das conversas com o possível comprador, a influencer explica que, mesmo estando lisonjeada com o pedido, ficou surpresa. “Desculpe, estou surpresa!”, diz Ravena. Após um casamento falido, o comprador afirma que ainda mantém o sonho de ser pai. Ele disse à influencer que fez uma seleção e que o biotipo da influencer é o que ele procura. “Desculpe se estou sendo inconveniente, mas avaliei vários perfis e o seu biotipo seria perfeito para o meu filho.”

No entanto, ela foi sincera com o possível comprador: “Obrigada pelos nobres elogios! Mas se você me acompanha, você deveria saber que eu já fiz alguns procedimentos estéticos.”

Ela ainda brincou com a situação e disse que o futuro filho do rapaz não teria um lindo nariz “Eu recentemente fiz uma rinoplastia para melhorar a aparência do meu do meu perfil”, brinca. No entanto, o possível comprador dos óculos deu de ombros para a informação. “Isso não é um problema! Eu ainda acho você muito bonita. Você tem olhos claros, cabelo loiro e pele clara. Acredito que os seus óvulos são perfeitos para a fertilização”, comentou o rapaz.

Recentemente, a influencer compartilhou sobre a sua cirurgia no nariz. Para ela, uma jornada marcada por um episódio racista e um complexo que a acompanhou por anos.”Sempre tive esse negócio com meu nariz, sério, isso sempre me incomodou muito”. Ravena foi a diversos médicos, mas segundo ela, nenhum deles a deixou confortável. “Um deles até teve a audácia de dizer que meu nariz tinha traços negróides, como se isso fosse um problema!”, relembra.