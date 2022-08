Cantora pede para fiéis ficarem de pé, mas pastor impede: “Jesus abençoa do mesmo jeito”

Pastor impediu os fiéis que ficassem de pé com o pedido da cantora

Se o pastor disse que Jesus abençoa do mesmo jeito, estando de pé ou sentado, quem somos nós para discutir, não? Viralizou um vídeo nas redes sociais de uma cantora pedindo para que os fiéis se levantem para cantar com ela, rapidamente o pastor a interrompe.

Moisés Martins é o líder e organizador da ‘Vigília do Bom Samaritano’, que aconteceu nesta sexta-feira (05). A cantora em questão é conhecida como Jenifer, e segundo as más línguas os fiéis ficaram revoltados com a atitude do pastor.

🚨Cantora pede para fiéis levantarem da cadeira e pastor interrompe dizendo pra sentarem: “Jesus abençoa do mesmo jeito” pic.twitter.com/zl9TYrZ6IX — CHOQUEI (@choquei) August 7, 2022

“Você que pode se colocar em pé, se coloque em pé igreja”, diz a cantora.

Logo o pastor interrompe e diz: “Minha querida, me perdoe, peça para que os irmãos se sentem, senão vai ficar aquele senta e levanta. Jesus vai abençoar do mesmo jeito”.