Cantora gospel morre após acidente de trânsito

A evangélica estava em uma ambulância quando o veículo se chocou com uma carreta e acabou tirando a vida da jovem.

Gente, que tristeza! Na noite da última quinta-feira (21) a cantora gospel de 18 anos, Aclécia Silva dos Santos, infelizmente nos deixou após se envolver em um acidente de trânsito.

A jovem estava em uma ambulância, com outras cinco pessoas, quando o veículo da saúde se chocou com uma carreta, fazendo com que a cantora não resistisse.

Além de Aclécia, as outras pessoas que estavam na ambulância estão internadas em estado grave, no Hospital de Base, em Itabuna, cidade ao sul da Bahia.