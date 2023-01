Cantora gospel, Gabriela Rocha, cantará no evento “Piranhas para Jesus”

O evento também contará com a dupla Léo Brandão e Julliany Souza (A Casa é Sua), e do Ministério Presença e Glória.

Gente, é isso mesmo que vocês leram, este é o nome do evento, o qual a cantora gospel Gabriela Rocha confirmou sua presença, “Piranhas para Jesus”. Apesar de seu nome ser um tanto peculiar, ele não possui nenhum tipo de ofensa pejorativa. O evento se chama assim, pois será realizado na cidade de “Piranhas”, no sertão alagoano.

Ele acontecerá no próximo dia 04 (de fevereiro), no Pátio do Forrogaço, a partir das 18h. Além da cantora, o evento contará com a apresentação da dupla Léo Brandão e Julliany Souza (A Casa é Sua), e do Ministério Presença e Glória.