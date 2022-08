Cantora Fuega dá carona para Chay Suede: “Tenho várias formas de pagamento”

A cantora ajudou o ator que estava perdido em São Luís. Tadinho (haha)

Ai que delícia, não é todo dia que vemos um Chay Suede pedindo carona em São Luís, não é manas? A cantora Fuga aproveitou o ensejo e ofereceu ajuda para oator que vai ser a sensação na próxima novela das nove. Chay ainda contou que estava ali há um tempo, mas ninguém o ajudou.

“Que isso gente, o que é isso, porque? Vai ter que pagar corrida, você paga como? Tenho várias formas de pagamento, pode entrar agora. Eita, gente”, diz Fuega em vídeo.

Chay ainda conta que pode pagar no crédito ou débito e ainda tem dinheiro. “Você me dá uma carona, tô em São Luís e não conheço direito a cidade. Tenho crédito, débito e até saquei um dinheiro. Tô indo ali no hotel, você é a primeira pessoa que me ajuda. Vamo?”, investe.