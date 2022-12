Cantora Aline Barros, abre igreja em Orlando

Inicialmente, os cultos da igreja estão sendo feitos em um restaurante, mas o casal possui planos de que logo exista uma verdadeira sede na cidade.

Após terem migrado suas vidas para Orlando, na Flórida, a cantora gospel Aline Barros e seu marido, o pastor Gilmar Santos, decidiram abrir uma filial da Comunidade da Zona Sul, igreja a qual eles participavam aqui no Brasil, no estado norte americano.

Por enquanto, os cultos da filial estão sendo realizados no restaurante Camila’s, local que popularmente é frequentado por brasileiros que moram ou estão visitando a cidade. Porém, a expectativa do casal é que logo isso mude, e já no início do ano que vem (2023), os cultos sejam transferidos para uma sede alugada.