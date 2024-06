Cantor sertanejo tem cirurgia para retirar tumor cerebral suspensa: “Triste”

O cantor sertanejo Augusto Knob, da dupla com Rafael Schaab, apareceu abalado nas redes sociais para contar que sua cirurgia, após o diagnóstico de tumor cerebral, teve que ser cancelada por causa de uma confusão no leito que não foi liberado a tempo para que ele pudesse ser operado.

“Eu queria resolver minha cirurgia amanhã, mas nao vai dar, o leito que eu deveria ter reservado para mim hoje, não conseguiu ser liberado a tempo, então não vai dar”, ele desabafou nos stories.

E completou: “Estou um pouco triste, um pouco nervoso, queria resolver logo”, disse o cantor, que revelou não ter data para o procedimento: “Enfim, pessoal. Amanhã de manhã devo trazer notícias aqui para vocês. Estamos tristes e estou bastante ansioso com isso, é difícil falar, por isso resolvi escrever. Vai dar tudo certo, só vai precisar ser em outro dia”, lamentou.

Em suas redes sociais, a noiva de Augusto, Luana Abbeg, também desabafou sobre a situação: “Após várias complicações com o leito, a cirurgia marcada para amanhã, dia 26, foi suspensa. Provavelmente teremos uma nova data amanhã. Estamos muito tristes com isso, pois envolve toda a nossa expectativa, assim como a de vocês”, ela desabafou.

“Tudo ocorre no tempo de Deus. Estou realmente muito triste com tudo isso, do fundo do coração. Mas precisamos aprender algo com tudo que está acontecendo. Só queria que esse momento, que já é difícil, fosse um pouco mais leve”, disse a influenciadora, que foi responsável por alavancar o sucesso da dupla após viralizar uma canção nas redes sociais.