Cantor sertanejo morre em acidente dias após assinar primeiro contrato

Meu Deus! O cantor Guilherme Leon, de 32 anos, morreu no último sábado (18), após sofrer um acidente de carro na rodovia Raposo Tavares, em Mairinque, São Paulo. O artista retornava de Goiânia, Goiás. Há poucos dias, ele assinou seu primeiro contrato com uma gravadora profissional.

De acordo com informações do site G1, um outro veículo invadiu a contramão e bateu de frente com o carro de Guilherme, que estava na pista sentido Sorocaba (SP).

A esposa do cantor, que também estava no carro, foi encaminhada ao hospital com ferimentos moderados. A Secretaria do Estado de Segurança Pública (SSP) afirmou que Guilherme Leon foi socorrido e levado a uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu.