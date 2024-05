Cantor sertanejo Milionário é internado com quadro de AVC Isquêmico

Meu Deus! Enviando todas as energias positivas para o meu querido amigo do sertanejo, Milionário. O cantor, de 84 anos, foi internado no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto (SP) nesta última segunda-feira, 20.

Segundo o boletim médico publicado pela equipe do sertanejo em seu perfil no Instagram, após alguns exames, foi constatado um quadro de AVC Isquêmico. Na nota, a família informou que os sintomas apareceram após o artista ter passado por um estresse traumático.

“No momento, o paciente se encontra consciente, sem presença de déficit motor ou sensitivo, comunicando-se com a equipe e alimentando-se por via oral. O paciente já está em tratamento para prevenir um novo evento e segue em reabilitação”, diz o boletim.