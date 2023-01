Cantor sertanejo é brutalmente assassinado na frente de sua noiva

O rapaz foi atingido por pelo menos 20 tiros.

Gente, que horror! Não consigo nem imaginar o trauma que essa moça vai ficar. Na última quarta-feira (04), o cantor sertanejo Igor Moreira, de 29 anos, foi brutalmente assassinado na frente de sua noiva, em sua própria casa, no bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas, o casal estava voltando do município de Manacapuru, quando criminosos chegaram a residência em um carro, de modelo Montana, e dispararam mais de 20 tiros contra o artista.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que afirma que “mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais”.

Após a repercussão do caso, a noiva do cantor, utilizou as redes sociais para se pronunciar a respeito do caso. A moça relata aos seguidores um pouco de sua dor e afirma que irá bloquear as redes sociais do cantor para que não veja mais publicações sobre o assunto.

“Neste momento tô sem chão, sem conseguir dormir, sem conseguir pensar ou acreditar que isso tá mesmo acontecendo. Tenho acesso às contas de redes sociais dele e vou bloquear só pra não ter mais postagens marcando ele. Isso dói muito pra gente, espero que entendam. Meu Deus, está doendo tanto, tanto que, às vezes, não consigo nem respirar. Só quero lembrar dele sorrindo pra mim e me falando que me amava todos os dias”, desabafou a noiva do cantor.

Em seguida, a moça pediu, carinhosamente, que não sejam divulgadas informações falsas, como envolvimentos com agiotas e tráfico.

“Por favor, não divulguem informações falsas. Ele não devia agiota como estão falando, não mexia com tráfico e nem algo parecido. Deus vai mostrar toda a verdade. Meu amor eterno”, finalizou.