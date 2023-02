Cantor Lincoln é internado na UTI por causa de infecção grave

O cantor foi internado em um hospital de Salvador e a equipe usou as redes sociais para dar detalhes do diagnóstico

O carnaval mal acabou e já temos notícias ruins percorrendo o mundo dos famosos. Afe! O cantor Lincoln foi internado na UTI por causa de uma infecção grave. O artista está internado em um hospital em Salvador e sua equipe usou suas redes sociais para dar mais detalhes do momento difícil.

Lincoln foi diagnosticado com astenia mialgia e todos produtiva evoluindo, ainda com febre e secreção nasal escurecida. O cantor ainda tem sinais de infecção respiratória, que está sendo associada ao pneumomediastino posterior.

“Com isso foi orientado internamento na Unidade de Terapia Intensiva para observação clínica. No momento bem, sem novos picos de febre com padrão respiratório confortável. Sendo assim, faz-se necessário repouso para evitar evolução do quadro infeccioso e permitir a plena recuperação do paciente”, disse o comunicado.