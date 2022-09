Cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone, faz piada de mal gosto com influenciadora

Mesmo o cantor tendo apagado a foto, Luana ameaçou levá-lo para justiça.

Gente, olha só que absurdo o que o cantor Bruno Felix, da dupla sertaneja Bruno e Marrone fez. Na última quarta-feira (21), o cantor fez um post em seu Instagram, utilizando a imagem da influenciadora Luana Targino, de forma inapropriada.

Na foto que foi publicada pelo cantor, a influencer estava junto a uma amiga, de biquíni, segurando um peixe, dentro de um barco, para “complementar” a foto, Bruno ilustrou a foto fazendo uma piada pejorativa com as meninas. “Tilaska, tilápia, tikebra”.

Em nota, publicada no Instagram, Luana desabafou a respeito do ocorrido. “É inadmissível, em qualquer setor da sociedade, a propagação ou incitação de discurso misógino, como se as mulheres fossem objeto de consumo, sobretudo partindo de uma pessoa com tamanha expressão no meio artístico, tal qual o cantor Bruno”, e completou: “Ainda que a publicação tenha sido removida pelo cantor após a óbvia repercussão negativa, os danos advindos da exposição ultrajante à imagem de Luana se perpetuam com a viralização do conteúdo nas redes sociais”.