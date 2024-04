‘Cancelaram show do Soweto pra isso?’, Belo detona Madonna por dar patada em fãs brasileiros 

Genteee, como eu mencionei anteriormente, a Madonna deu um fora daqueles em alguns fãs brasileiros durante um show da The Celebration Tour nos Estados Unidos na noite desta quinta-feira (11): “”Vocês não estão no Brasil. Parem de falar português aqui”.

Essa atitude da rainha do pop deixou os brasileiros tão indignados que até o cantor Belo se manifestou, deixando um comentário criticando a atitude de Madonna em uma publicação do Portal LeoDias, em seu perfil do Instagram.

“Foi pra isso que cancelamos o show do Soweto no dia 4 de maio? O de graça que sai caro. Triste!”, comentou Belo no perfil do portal LeoDias no Instagram.

Para quem não entendeu, acontece que o show de 30 anos do grupo Soweto, idealizado pelo pagodeiro, estava marcado para o dia 4 de maio, na Praça da Apoteose, onde aconteceu os desfiles das escolas de samba no Carnaval, só que o evento teve que ser cancelado por solicitação da Prefeitura do Rio por conta da estrutura para a apresentação de Madonna no mesmo dia.