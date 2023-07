Canal Viva acaba de confirmar “História de Amor” como substituta de “A Sucessora”, na faixa de reprises em homenagem a Manoel Carlos

A novela de Manoel Carlos foi exibida originalmente entre 1995 e 1996 estará na grade do canal no final de agosto.

A fã de Maneco que está digitando isso daqui não consegue segurar a empolgação. Meus amores, esse clássico maravilhoso da dramaturgia brasileira está de volta no canal Viva, que seria uma homenagem a Manoel Carlos, autor da novela que completou 90 anos em março desse ano.

A trama volta ao ar no dia 21 de agosto, a partir de 12h15, com reprise às 2h. Para quem nasceu depois dos anos 2000, a Katinha aqui faz fazer um breve resumo para vocês:

Na sua exibição original em 1995, o folhetim conta a história de Helena em sua complicada relação com a filha, Joyce que tem uma gravidez precoce. Quando menos imagina, a protagonista acaba conhecendo Carlos,médico por quem se apaixona.

Só que Helena encontra barreiras ao longo de sua trajetória ao lutar pelo amor do endocrinologista. A atual mulher dele, Paula faz da vida da nossa heroína um verdadeiro inferno. E para piorar a situação, Sheila, com quem Carlos teve um relacionamento por dez anos no passado, ainda é completamente apaixonada pelo ex.