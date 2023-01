Camilla de Lucas rebate críticas a sua aparência e dá aula sobre autoestima de mulheres pretas

A ex-BBB afirmou que todas as mulheres pretas devem se achar bonitas mesmo.

Amores, quem assistiu a 21ª edição do BBB sabe muito bem que, apesar de ser na dela, a influenciadora Camilla de Lucas não é de levar desaforo pra casa. Ao ser criticada por uma internauta que lhe chamava de feia, a influenciadora comentou com seus seguidores sobre a crítica destrutiva que recebeu e deu uma aula sobre a autoestima de mulheres pretas.

Camilla começou rebatendo o comentário da internauta, afirmando que a mesmo poderia ter tido que ela estava desarrumada, mas não feia.

“Ela mentiu? Mentiu. Ela poderia dizer que estou desarrumada, agora feia? Vou colocar um vídeo meu arrumada aí… ou seja, sou uma pessoa bonita, porém agora estou desarrumada. Agora feia? Mona, não vem tentar me desestabilizar ou acabar com a minha autoestima, não”, iniciou a ex-BBB.

Logo em seguida, ela fez questão de afirmar e lembrar a todas as suas seguidoras que quando nós nos achamos belas, é extremamente difícil fazer com que nosso psicológico seja afetado por comentários maldosos, como o que ela recebeu.

“Uma vez que você se acha bela, meu amor, ninguém destrói a sua autoestima. Me fazer que eu me acha feia de novo, tem que trabalhar muito para acabar com o psicológico alheio”, afirmou Camilla.

Por fim, a influenciadora entregou TUDO, ao dar uma aula da importância que tem uma mulher preta valorizar, verdadeiramente, a sua beleza, já que por muitos anos a beleza negra não foi valorizada.

“Agora vou mandar o papo para você, pretinha. Quando a gente se acha bela, o povo fala que somos pretas metidas. Não temos o direito de sermos bela. Dizem que a gente se acha, e nos achamos mesmo. A nossa beleza, por muitos anos e até hoje, não é considerada um padrão de beleza que as pessoas querem ter. Então você, pretinha, que se acha linda e maravilhosa, continue se achando”, finalizou.