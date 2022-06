Camilla de Lucas sobre Luva de Pedreiro: “Estou chocada”

Apresentadora colocou a boca no trombone no Twitter sobre o confuso caso de Iran Ferreira

Se tem uma coisa que deu o que falar essa semana foi o fato de Luva de Pedreiro ter apenas R$7.500 em suas duas contas de pessoa física e uma casa simples, sem nenhuma reforma, mesmo depois da fama. Camilla de Lucas utilizou o Twitter e disse estar chocada depois que viu as imagens.

“Eu acabei de ver um vídeo da casa do Luva de Pedreiro e estou chocada. Um garoto com 14 milhões de seguidores nessa situação? Tem influenciador com 1 milhão que nem faz publi fazendo tour em mansão. Misericórdia! Dinheiro ele ganha sim. Cadê???”, questionou a apresentadora.

Vale lembrar que Allan Jesus, ex-empresário de Iran, informou que o dinheiro das publicidades fechadas ainda não entrou em uma terceira conta de pessoa jurídica que o Luva tem acesso junto com mais duas pessoas.

De acordo com o empresário, o dinheiro só cairá na conta no ano que vem. O que deixa a situação ainda mais estranha…