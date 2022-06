Camilla de Lucas vomita em São João da Thay e é socorrida por Bianca, Viih Tube e Gabi Martins

Trio de musas deu um jeito de deixar a influencer impecável para não rebater a ressaca no outro dia

Esse São João da Thanara OG rendeu, hein minha gente? O babado chegou forte aqui para mim, principalmente o perrengue de Camilla de Lucas que passou mal na festa e teve que ser socorrida por Bianca Andrade, Viih Tube e Gabi Martins. A influenciadora contou tudo no Twitter, e a gente ama um kikiki desses.

“E eu que vomitei no São João da Thay, e do nada Bianca veio retocar minha maquiagem, Viih Tube me deu remédio e Gabi Martins colocando água gelada no meu pescoço AO MESMO TEMPO! É sobre isso!”, escreveu a musa

Queria ser uma mosquinha para ver essa cena de perto, imagino que a produção tenha sido rápida para animar Camilla e deixá-la impecável. Afinal, mulheres levantam mulheres, né?