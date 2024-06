Camila Moura opina sobre possível paternidade de Buda: “Livre”

Contei para vocês que Buda, ex-BBB, tem grandes chances de ser pai, né? Pois bem, Camila Moura, sua ex-esposa, conversou com Lucas Pasin e contou que agora se sente livre para tomar suas decisões em sua própria vida.

“Cada um já seguiu sua vida. Dá para ver né? Se ele é 70% ou 100% pai, isso é com ele e a moça envolvida. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele é um homem solteiro, divorciado, livre para fazer o que quiser e com quem quiser”, disse ela.

Camila ainda compartilhou que abraçou a vida de influenciadora e tem o objetivo de mostrar para outras mulheres que é possível deixar um relacionamento que “não é bacana”. “Tô aproveitando esse paraíso sozinha mesmo… Tô podendo fazer o que eu gosto sem esperar nada de outra pessoa, sabe?”.