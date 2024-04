Camila Moura, ex de Buda, lança série autobiográfica na web

Eita! Camila Moura, ex-mulher de Buda, está lançando uma série nas redes sociais sobre a sua vida pessoal e profissional. Após as polêmicas envolvendo o seu ex-marido, Buda, ela decidiu dar sua versão da sua própria história.

“Eu queria me apresentar para vocês. Me apresentar mesmo, quem eu sou de verdade. Eu queria que vocês me conhecessem, porque muito foi dito sobre mim, muito ainda é dito sobre mim. Mas nada o que foi dito sobre mim, partiu de mim. E eu queria muito que vocês ouvissem eu falando de mim”, iniciou a influenciadora.

No episódio, a famosa contou suas origens no Rio de Janeiro, principalmente sua vida familiar. Além disso, ela deu detalhes sobre sua escolha em se tornar professora e o quanto a profissão foi importante durante sua separação, já que ela recebeu apoio de suas alunas durante o processo de separação de Lucas Buda.