Camila Moura desabafa sobre divórcio de Lucas Henrique: “Achei que ia morrer”

Camila Moura já foi considerada flopada após aparecer na Ana Maria Braga bem diferente do que estava apostando em suas redes sociais. A influenciadora falou sobre o término do relacionamento com Buda mais uma vez e disse que passou por momentos complicados durante a sua separação.

“Durante esse processo que eu estou passando, eu passei por uns dias bem sombrios, bem profundos. Eu ouvi de uma mulher muito maravilhosa falando: ‘Você não vai morrer com isso’. Quando eu me divorciei, eu também achei que eu não ia sobreviver, achei que ia morrer. Mas aqui, eu viva, toda poderosa”, disse ela.

Camila disse que ainda se ancorou nessa mensagem para conseguir melhor durante o término com Lucas Buda. “Quando eu estava no fundo do poço, eu lembrava disso, dessa mulher, dela falando: ‘Você não vai morrer. Isso vai passar e você não vai morrer’. E ver o sonho de vocês é inspirador. Porque gata, você vai sobreviver, você vai passar por isso”, incentivou a famosa.

Ela ainda finalizou: “Vocês acompanham de pertinho meu processo de cura. Vocês já me viram lascada em rede nacional, vocês me viram no fundo do poço. E olha eu aqui, nada do que um dia após o outro. Um batom vermelho e um blush. Nada melhor do que uma coisa que te empodera. É isso, a gente tem que se empoderar, a gente tem que se apropriar do que é nosso”, finalizou Camila.