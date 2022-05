Camila Loures é expulsa de carro por motorista de aplicativo e vira chacota na web

Influenciadora foi obrigada a descer do carro de motorista no meio de uma avenida em São Paulo ao pedir para fechar a janela

Minha gente, a vida não é para amadores, não é mesmo. Nem pagando a gente tem paz, quem dirá as influenciadoras. Camila Loures passou por um apuro na tarde de ontem (18) ao ser expulsa do carro de um motorista de aplicativo. O motivo? Pediu para fechar a janela do carro por causa do frio.

“Gente, eu simplesmente entrei no Uber, nunca passei por isso, que desesperador. Pedi para fechar o vidro por causa do frio e ele disse que não poderia. Eu disse: “Está muito frio”. Ele disse: “Vou parar o carro aqui e você pede outro carro, desce do meu carro agora”. Foi desesperador, vocês não têm noção”, relatou Camila.

Camila Loures foi expulsa de carro por motorista de aplicativo pic.twitter.com/BHpgGudrNg — Fofoquei (@FOFOQUEl) May 18, 2022

A internet foi à loucura e quer certificação da Uber para que o motorista não perca sua licença para dirigir na plataforma, afinal ele estava seguindo o protocolo da Covid.

Gente eu simplesmente entrei no uber caraca eu nunca passei por isso gente nu que desesperador eu simplesmente entrei no uber e o cara aí eu falei moço tem como você fechar o vidro ta ventando na minha cara e tá frio aí ele falou não posso fechar protocolos do covid — Gabro (@gabriel_gontijo) May 19, 2022

Oi, @Uber_Brasil, tudo bem? Será que você poderia nos assegurar que o senhor Marcos, muito bem avaliado em 4,93 estrelas e cumpridor de protocolos, vai seguir trabalhando em sua plataforma e garantindo seu sustento? Acho importante valorizar o trabalhador! Abraço! — Fernando Oliveira (@fefito) May 18, 2022

Não é a primeira e nem será a última que passou por perrengue com a Uber, né? Porque para quem não sabe, Kéfera passou pela mesma situação anos atrás. Que isso Uber? O serviço está péssimo e os usuários estão reclamando faz tempo, mas nesse caso o motorista não tem culpa, menos Camila!