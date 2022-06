Camila Farani, ex-Shark Tank, está apaixonada por Tula Tavares

Em entrevista para a Marie Claire, empresária contou que as duas estão juntas há um ano

Essa é uma daquelas notícias que eu dou para vocês de boca aberta do lado de cá, porque jamais imaginei que falaria que Camila Farani, ex-Shark Tank, fosse se declarar para Tula Tavares. A empresária contou para a revista Marie Claire que as duas estão juntas há um ano e que a relação trouxe liberdade como ser humano para Camila. Que lindo!

“Nunca tinha falado porque nunca ninguém tinha me perguntado. Não estava escondendo. Sempre me relacionei com homens, me apaixonei por homens. Até o momento em que esse movimento de liberdade, como um todo, me trouxe a liberdade como ser humano. Me apaixonei pela Tula e estamos juntas há um ano”, detalhou Camila em entrevista à Marie Claire.

Camila ainda contou que a relação das duas aconteceu de forma rápida, mas aos poucos foi evoluindo e ganhando forma até o namoro. “Quando a encontrei pessoalmente, eu tive um outro tipo de sentimento e pensei ‘por que não?’. Foi uma coisa diferente. Começamos uma amizade e tudo foi muito rápido. Em pouco tempo já estávamos namorando”, disse Farani.