Camila de Lucas nega gravidez e rebate especulações

Apresentadora e ex-BBB usou as redes sociais para desmentir os boatos que circularam a internet

Olha ela! Camila de Lucas perdeu o rebolado para as minhas fofoqueiras de plantão que torraram a sua paciência nas redes sociais. A musa rebateu o boato de que estaria grávida e ainda quebrou o silêncio sobre as especulações do público diante a sua vida pessoal.

“Não tô grávida, só mostrei meu corpo como ele é. Minha barriga está inchada. Não tenho Lipo Lad, não faço abdominal e a minha barriga não é definida. Um dia que a gente está inchada e vocês mandam ‘está com cara de grávida’”, iniciou.

Camila ainda disse que o dia que estiver grávida, vai contar para o público. “Minha barriga é essa, meu corpo é esse. Está inchado e vou postar foto, não quero nem saber”, finalizou.