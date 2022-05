Pobre da Camilla de Lucas! Ex BBB é confundida com Camila Loures e é atacada na web: “estão me tacando hate”

A ex BBB está sendo confundida com a youtuber e sendo acusada de ter feito Uber perder emprego

Esse negócio de ter nome parecido com quem se envolve em polêmicas é uó! A coitada da vez é Camilla de Lucas que está sendo confundida com a Loures e contou, nesta quinta-feira, (19), o que está passando!

“Ah pronto, agora estão me tacando hate falando que eu fiz um motorista perder o emprego. A galera da internet não sabe ler. Gente, meu nome é Camilla DE LUCAS. Que doideira!”, contou a influenciadora. Ou seja, ela está sendo confundida com Camila Loures que está envolvida na história do Uber como está sendo contado aqui na coluna dessa senhora bem apessoada que vos fala.

Ah pronto, agora estão me tacando hate falando que eu fiz um motorista perder o emprego. A galera da internet não sabe ler. Gente, meu nome é Camilla DE LUCAS. Que doideira! — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) May 19, 2022

Camilla ainda mostrou comentário que vem recebendo no Instagram em suas fotos, como: “tá feliz por ter feito o Uber perder o emprego???”, comentou uma seguidora. E fora as mensagens que ela recebe via inbox com acusações por isso, acredita leitor(a)? Coitada!

cada hr uma nova mensagem 😒 pic.twitter.com/mXhOIXy8Kt — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) May 19, 2022

Isso me lembrou MC Gui e MC Guimê, viu? Na época em que o Gui se envolveu na polêmica de debochar de uma criança na Disney, Guimê sofreu com ataques na web por confundirem os dois funkeiros. E além da Gabriela Prioli que foi confundida com a Pugliesi durante a pandemia.

Primeiro que atacar não adianta nada e segundo, que isso pode causar uma séria injustiça e consequências drásticas né?