Cameron Diaz aconselhou Drew Barrymore a escovar os dentes de torneira fechada. Oi?

Em entrevista para a revista ‘People’, a morena contou que o conselho fez ela ter um estilo de vida mais sustentável

Se a gente estava esperando um bafão vindo direto dos EUA, podemos esperar sentadas. Em entrevista para a revista ‘People’, Drew Barrymore contou que Cameron Diaz aconselhou que ela escovasse os dentes de torneira fechada. A atriz ainda disse que o conselho fez ela ter uma vida mais sustentável, pensando no meio ambiente.

“A Cameron literalmente me dizia, ‘pare de deixar a água cair enquanto você está escovando os dentes! Não faça isso!’. Ela sempre foi como uma irmã mais velha para mim, me servindo como referência”, aconselhou a loira em 1990.

Drew ainda conta que prometeu seguir o conselho. “Fiz uma promessa para a minha melhor amiga, Cameron Diaz, que ia me tornar alguém que ela estava me incentivando a ser durante toda a minha vida, uma pessoa ambientalmente alerta […] Quando comecei a viver dessa forma, me comprometendo para valer, passei a ver o mundo de outra forma e coloquei tudo em prática”.