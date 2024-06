Camarote Pride São Paulo celebra a diversidade e reforça o compromisso com o movimento LGBT+ na Parada do Orgulho 2024

O Camarote Pride São Paulo, um dos pontos mais vibrantes da 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, reafirma seu compromisso com a luta por igualdade e respeito à diversidade. Mais do que um espaço de festa, o Camarote Pride se consolida como um ponto de encontro e celebração da comunidade, promovendo a visibilidade e o orgulho da diversidade.

Em sua edição de 2024, o Camarote Pride trouxe uma programação diversificada, com shows de artistas renomados como Valesca Popozuda, DJ Jesus Luz e da cantora Reddy Allor, além de DJs que agitaram o público com diferentes estilos musicais. O evento contou ainda com a parceria inédita do aplicativo SCRUFF, reforçando o caráter inclusivo e tecnológico do espaço.

“O Camarote Pride é mais do que uma festa, é um espaço de acolhimento e celebração da nossa comunidade. É um lugar onde podemos ser quem somos, sem medo de julgamentos, e celebrar nossas conquistas”, afirmou Guto Melo, idealizador do Camarote Pride.

A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo é um dos maiores eventos do gênero no mundo e tem um papel fundamental na luta por direitos e reconhecimento da comunidade. O Camarote Pride, ao fazer parte dessa celebração, reforça a importância do movimento e contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

O Camarote Pride São Paulo proporcionou aos presentes uma experiência completa, com áreas de descanso, ambiente acolhedor e seguro, além de uma vista privilegiada da Parada LGBT+.

O evento contou com o apoio de marcas que acreditam na importância da diversidade: Scruff, L’Oreal, McCain, Terra,Blanver, Doritos, Studio 7.8, Som Livre, Águas Prata, Club Coworking, Circus Hair e Hotel Renaissance.