Câmara Municipal de Valinhos proíbe pronomes neutros

Projeto proíbe o uso dos pronomes neutros na grade curricular das escolas públicas e privadas

Minha vontade é escrever essa matéria toda em pronome ‘neutre’, mas não vou. A Câmara Municipal de Valinhos aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de pronomes neutros dentro das escolas, particulares e públicas. Os materiais didáticos também não saíram livres disso, pois estão proibidos de ser utilizados em linguagem neutra no tratamento de qualquer assunto.

Vale ressaltar que o pronome neutro é utilizado para aquelas pessoas que não se identificam com o gênero masculino ou feminino, utilizando ele como “abrigo” para maior inclusão e segurança.

O argumento utilizado para a privação é que o aprendizado deve ser feito de acordo com as regras da Língua Portuguesa e que a linguagem neutra é uma questão ideológica que não deve ser levada para dentro do ambiente escolar. Para tudo existe o meio termo, gente! Afe.