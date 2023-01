Calmo, sereno e persuasivo, Ricardo Camargo não leva desaforo para casa e está no BBB23

O amante de atividades físicas promete entregar muita competitividade

Com o sonho de cursar medicina, o biomédico Ricardo Camargo, de 30 anos, nascido em Aracaju, sonha em ganhar o prêmio para custear sua segunda graduação.

O nordestino está solteiro, mas afirma que por se apaixonar com muita facilidade teme que seu coração fale mais alto que sua cabeça. Com uma carta na manga, o biomédico relata que não fará chantagens, mas que poderemos ver ele circulando entre todas as pessoas.

E não é que essa edição do programa está cheia de atletas e amantes de esportes? Com apenas 15 anos, Ricardo começou a jogar handebol, o que lhe rendeu uma bolsa na faculdade e estimulou sua competitividade. “Não gosto de perder nem no par ou ímpar”.

Apesar de ser divertido e calmo, Ricardo garante que não é de sua natureza levar desaforos para casa.