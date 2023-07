Caique Aguiar detona estado de saúde de Mara Maravilha: “Deve ta voltando tudo o que plantou”

A apresentadora, que continua internada, passou por uma bateria de exames que indicam que seus sintomas podem ser sequelas da Covid-19.

Amores, vocês lembram que esses dias contei para vocês que a cantora e apresentadora Mara Maravilha causou um baita susto em seus seguidores, após publicar um vídeo no hospital? Pois bem, nesta sexta-feira (07) a cantora utilizou as suas redes sociais para dar notícias sobre seus estado de saúde e fala sobre o resultado da bateria de exames a qual ela foi submetida,

“Já tive notícias boas, uma não tão boa. Mas nada que abale. Quero dizer para vocês que têm que passar por essa situação e de repente recebe laudos muito tristes, que abalam. Que essas pessoas, que tenham que receber essas notícias, que elas olhem para Deus. Não se entreguem, não se deixem levar pela voz do desânimo. Não se abalem”, declarou a cantora, que ainda segue internada.

De acordo com o assessor de Mara, após uma tomografia, os médicos chegaram à conclusão de que os seus sintomas podem ser sequelas da Covid-19.

“Eles disseram que é uma sequela do Covid que ela teve duas vezes, em 2020 e em 2021. As dores que ela sentia eram tão fortes que a obrigavam a tomar remédios diariamente ao acordar. Ela está muito abalada emocionalmente, com saudade do filho, Miguel Benjamin, 5 anos. Mas graças a Deus não é nada grave”, relatou.

Porém, como já era esperado, a internet não perdoou. Após falar sobre seu diagnóstico, mesmo que de forma sucinta, ao invés de receber o apoio dos internautas, diversos deles tacaram hater na apresentadora.

E não foram só os anônimos que resolveram hatear a apresentadora não, dentre os comentários negativos que ela recebeu, um que se destacou bastante foi o do personal trainer, ex-Ilha Record e ex-Fazenda Caique Aguiar, que insinuou que o atual estado de saúde de Mara é resultado de suas atitudes e que foi apoiado jornalista Jorge Luiz Brasil, confira: