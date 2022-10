Caio Castro pede R$30 mil de indenização para o influenciador. Descubra quem é

Influenciador desafiou o ator a ser “macho de verdade” com polêmica de pagamento de jantar em date

Ontem (27), o bicho pegou na minha caminhada noturna com minhas amigas do Leblon, afinal, voltamos a falar do kikiki que rolou com Caio Castro sobre o pagamento do jantar no date. Acontece que um passarinho verde me contou que ele está pedindo uma indenização de R$30 mil por danos morais ao influenciador Cardoso Mundo que o desafiou a ser “macho de verdade”.

De acordo com o Notícias da TV, os documentos constam que o influenciador usou um “tom desrespeitoso e ofensivo porque simplesmente não concordava com o posicionamento do ator”.

Na ocasião, Cardoso comparou Caio Castro ao cantor Vitão. “Essa nova leva de homens que podem vestir sutiã, espartilhos, sair tirando fotos por aí, andar na rua. Inclusive, você tem que ensinar seu homem a se vestir, minha filha, e se libertar! Porque ele pode usar sutiã a hora que ele quiser”, disparou.

Cardoso Mundo poderá se defender das acusações de Caio para contestar as alegações feitas.