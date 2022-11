Caio Castro negocia com produtora para tirar a cinebiografia de Cristiano Araújo do papel

O ator também aceitou o convite, feito pelo pai de Cristiano, para interpretar o cantor no cinema.

Além de um gatinho, ele é um homem de ótimo coração. Após ser convidado, por João Reis, pai do falecido cantor sertanejo Cristiano Araújo, para interpretar o cantor em uma cinebiografia de sua vida, o galã das telinhas, Caio Castro, não só aceitou o papel, como também está fazendo as negociações necessárias com a produtora ‘Glaz’ para que o projeto seja tirado do papel.

Em entrevista ao jornalista Ives Ferro, o ator conta que se sente honrado por ter recebido este convite e se mostra totalmente interessado em participar de todo processo de produção do filme. “Fiquei honrado e muito grato com a lembrança. Ficaria muito orgulhoso em interpretar um ícone da música brasileira, um artista de extrema importância para o sertanejo, estilo tão presente na vida do brasileiro”.

“Quero sim ver o roteiro, entender a história brilhante construída pelo Cristiano Araújo na música popular brasileira. Já estou em contato com o meu time e a Glaz para que possamos fazer acontecer esse projeto! Sou amigo do Felipe [Araújo, irmão de Cristiano], o que me motiva ainda mais estar no projeto”, explicou o ator.

Para quem não sabe, desde 2016, um ano após a trágica morte do cantor, João Reis apresenta a ideia do longa-metragem para produtoras, porém até então, o projeto não passa de um sonho.