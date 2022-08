História de Gi Lancellotti em programa confirma que Caio Castro é mão de vaca

Atriz contou no ‘Que História é Essa Porchat’ que o ator fugiu de hospital sem pagar

A história já revela um lado de Caio Castro que a gente estava longe de saber que era verdade, mas quem avisa amigo é. Giovanna Lancellotti participou do programa tempos atrás e contou uma história em que Caio fugiu de um hospital no Chile sem pagar a dívida de 3 mil pesos. O apresentador do programa, Fábio Porchat, reviveu o momento.

“O Caio Castro não gosta de dividir a conta. Na verdade eles saem sem pagar mesmo”, brincou o ator no vídeo da musa.

“Eu não vou pagar [Caio]. Para quem não conhece, o Caio é a pessoa mais contraditória, porque ele é mão de vaca”, iniciou Giovana.

A atriz ainda conta que ele saiu correndo do hospital. “Ele olhou e falou: ‘No três a gente corre’, e saiu correndo com a tipóia e eu correndo atrás dele. Fugimos do hospital sem pagar a conta. Ligamos depois para a revista e explicamos que estávamos sem a carteira e acabaram arcando”, revelou.