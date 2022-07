Caio Castro usa buzz para doação de cestas básicas: “Façam se quiser”

Ator disponibilizou uma conta bancária no seu Instagram para que as doações fossem feitas

Tiro o chapéu? Não sei ainda, mas o que sei é que Caio Castro soube bem contornar uma situação a lá Anitta. O ator usou o buzz nas redes sociais e as visitas no seu perfil para propor a doação de dinheiro para compra de cestas básicas. Caio ainda deixa os seguidores a vontade caso doem ou não a quantia de dinheiro.

“Muitas opiniões diferentes, gerou uma polêmica muito grande e o meu nome estava envolvido. Bom, vou aproveitar que talvez o meu Instagram nunca foi tão visitado, vou me aproveitar disso, porque de fato minha opinião é diferente, temos opiniões diferentes, simplesmente respeitar a opinião do próximo”, iniciou.

Caio propõe a doação de cestas básicas para famílias carentes. “Eu gostaria de propor, não quero me aproveitar da situação, mas das pessoas que visitaram meu perfil. Vou deixar uma conta bancária e faço questão de comprar umas cestas básicas para as pessoas que precisam no dia de hoje, façam se quiser”, disse em vídeo.

“Mostro para vocês e a gente manda alimento para quem de fato precisa, opiniões não vão mudar de fato nada, mas podemos mudar quem está com fome”, finaliza o ator.

No final acho que deu sentido para uma situação que poderia queimá-lo. Chapéu tirado e vida que segue!