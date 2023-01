Caio Afiune alfineta os participantes: “Eu fui um Pipoca raiz e quis sacudir mesmo!”

Ex-BBB brincou sobre os anônimos do BBB 23 terem milhares de seguidores e não serem tão anônimos assim

Habla mesmooo! Caio Afiune soltou o verbo e deu sua opinião sincera sobre os participantes dessa edição do Big Brother Brasil. O ex-BBB questionou os pipocas serem tão pipocas assim com milhares de seguidores e nome no Serasa. Aloca!

“É moçada, pipoca com 800 seguidores, nome no Serasa, 28 cheques devolvidos, fora os protestos, não temos não viu! Esse marco ninguém tira de mim! Eu fui um Pipoca raiz e quis sacudir mesmo! E vocês, o que estão achando dos novos pipocas?!”, disse.

Caio ainda disse que ele sim era anônimo, e que seguiu assim mesmo sabendo que entraria no reality da Globo.